Лыунаский спасательный центр отмечает, что о несчастных случаях с животными необходимо сразу сообщать. Кроме того, на дороге в принципе нельзя оставлять препятствия, подвергающие опасности участников дорожного движения, а животных нельзя оставлять страдать.