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Водитель бросил на дороге двух мертвых косуль (1)

rus.postimees.ee
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Косуля. Иллюстративное фото.
Косуля. Иллюстративное фото. Фото: Elmo Riig

Сегодня утром Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пауаствере волости Пыльтсамаа на дороге лежат две мертвые косули и куски пластика от разбитой машины, сообщает Tartu Postimees.

Автомобиль, попавший в аварию, скрылся с места происшествия. Спасатели убрали с дороги обломки автомобиля, убрать косуль вызвался местный охотник.

Лыунаский спасательный центр отмечает, что о несчастных случаях с животными необходимо сразу сообщать. Кроме того, на дороге в принципе нельзя оставлять препятствия, подвергающие опасности участников дорожного движения, а животных нельзя оставлять страдать.

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