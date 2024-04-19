Сегодня утром Центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Пауаствере волости Пыльтсамаа на дороге лежат две мертвые косули и куски пластика от разбитой машины, сообщает Tartu Postimees.
Автомобиль, попавший в аварию, скрылся с места происшествия. Спасатели убрали с дороги обломки автомобиля, убрать косуль вызвался местный охотник.
Лыунаский спасательный центр отмечает, что о несчастных случаях с животными необходимо сразу сообщать. Кроме того, на дороге в принципе нельзя оставлять препятствия, подвергающие опасности участников дорожного движения, а животных нельзя оставлять страдать.