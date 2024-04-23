«Я крестилась в семь лет и всю жизнь считала себя православной. Конечно, не воцерковленной – в церковь ходила по наитию, культа не устраивала. Но сейчас все отчетливее понимаю, что во мне не осталось никакой веры. И я задалась вопросом – можно ли выйти из религии? Не обязательно православия, из любой. Или это билет в один конец?» - задается вопросом читательница Postimees.
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Тотальное расцерковление: можно ли выйти из религии и что за это будет?
Действительно, вопрос любопытный. И, как обычно, первым делом интернет - проверить, какие советы там имеются по этому поводу.
Итак, самый простой путь избежать проблем – не принимать ни одно вероисповедание. Но традиции вещь суровая, и даже в наши дни многие родители считают своим святым долгом обратить ребенка в свою веру максимально быстро. Дожить без принадлежности к той или иной религии до возраста, когда можно принять осознанное решение и сделать выбор, получается не у всех.