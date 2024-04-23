Тотальное расцерковление: можно ли выйти из религии и что за это будет?

«Я крестилась в семь лет и всю жизнь считала себя православной. Конечно, не воцерковленной – в церковь ходила по наитию, культа не устраивала. Но сейчас все отчетливее понимаю, что во мне не осталось никакой веры. И я задалась вопросом – можно ли выйти из религии? Не обязательно православия, из любой. Или это билет в один конец?» - задается вопросом читательница Postimees.