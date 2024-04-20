Что это значит? ⟩ Специалист по кредитам: сейчас покупают не квадратные метры, а комнаты

Стоимость квартир

В свете роста ставок по ипотечным кредитам произошли и небольшие изменения в предпочтениях относительно типа недвижимости. Квартиры стали более востребованы, а частные дома, парные дома и рядные дома покупаются реже.

На кредитном рынке доступность недвижимости, то есть финансовые возможности ее приобретения, является ключевым словом. Таллинн, например, достиг дна в третьем квартале прошлого года, но сейчас начинает восстанавливаться. Однако по сравнению с предыдущими годами общая доступность значительно снизилась, а между новыми и вторичными квартирами образовался большой разрыв. Доступность квартир на вторичном рынке оставляет желать лучшего, однако они все еще доступны для большинства семей, в отличие от новых квартир.

Если сравнивать цены на вторичную недвижимость с чистой заработной платой, то в период с 2021 по 2022 год этот разрыв значительно увеличился. Хотя в прошлом году он снова начал сокращаться, он все еще выше, чем в период 2014 – 2020 гг. Это означает, что на чистую зарплату люди могут позволить себе меньшую жилплощадь.