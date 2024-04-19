Департамент транспорта: дорожные условия ухудшатся, избегайте поездок на летней резине

По данным Агентства окружающей среды, ночные морозы приведут к сложным дорожным условиям. Сегодня днем ​​снег и мокрый снег достигнут восточной и юго-восточной Эстонии, продвигаясь дальше на северо-запад, а вечером распространятся на северную часть. Снегопад продлится всю ночь, а в субботу в восточной и северной частях Эстонии ожидаются снег и снег с дождем.