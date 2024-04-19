По данным Агентства окружающей среды, ночные морозы приведут к сложным дорожным условиям. Сегодня днем снег и мокрый снег достигнут восточной и юго-восточной Эстонии, продвигаясь дальше на северо-запад, а вечером распространятся на северную часть. Снегопад продлится всю ночь, а в субботу в восточной и северной частях Эстонии ожидаются снег и снег с дождем.
Департамент транспорта: дорожные условия ухудшатся, избегайте поездок на летней резине
Из-за снегопада дороги станут скользкими, особенно в восточной части Эстонии, где ожидается больше всего снега. Согласно прогнозу, зимние дорожные условия сохранятся и на следующей неделе.
Сотрудники Департамента транспорта просят всех участников дорожного движения быть осторожными, учитывать дорожные условия перед началом движения и выбирать соответствующую этим условиям скорость, а также держать достаточную дистанцию.
«Особенно опасны поездки на автомобилях с летней резиной. В таком случае мы советуем по возможности избегать поездок сегодня вечером, ночью и завтра рано утром», - сообщили в департаменте.