В Вильяндиском уезде из-за газонокосилки возник пожар

Как информирует Sakala , в 19.07 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Саате загорелось хозяйственное строение площадью 20х8 метров.

«Когда спасатели прибыли на место, огонь уже распространился по крыше c одной стороны здания, - рассказал Марек Кийк, специалист по связям с общественностью Спасательного департамента. - Владелец выкатил из хозпостройки горевшую тракторную газононокислку, которая, по предварительным данным, и была источником возгорания».