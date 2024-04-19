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В Вильяндиском уезде из-за газонокосилки возник пожар

rus.postimees.ee
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Место пожара в деревне Саате.
Место пожара в деревне Саате. Фото: Lõuna päästekeskus

По предварительным данным, вчерашний пожар, вспыхнувший в деревне Саате в Мульгиской волости Вильяндиского уезда, был вызван тракторной газонокосилкой.

Как информирует Sakala, в 19.07 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Саате загорелось хозяйственное строение площадью 20х8 метров.

«Когда спасатели прибыли на место, огонь уже распространился по крыше c одной стороны здания, - рассказал Марек Кийк, специалист по связям с общественностью Спасательного департамента. - Владелец выкатил из хозпостройки горевшую тракторную газононокислку, которая, по предварительным данным, и была источником возгорания».

Пожар был ликвидирован к 21.32.

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