Предназначенные для экскурсии деньги стали добычей вора, сообщили в пресс-службе Ляэнеской префектуры.
Инцидент в школе: учительница лишилась большой суммы
В среду, 17 апреля, в полицию поступило сообщение, что в первых числах апреля в неустановленное на данный момент время из ящика стола в образовательном учреждении, расположенном в городе Пайде, были украдены наличные. Деньги хранились в отдельном пакете.
Это были деньги, которые дети принесли учителю на экскурсию. Причиненный ущерб составляет 400 евро.