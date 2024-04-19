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Инцидент в школе: учительница лишилась большой суммы

rus.postimees.ee
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Arvo Meeks

Предназначенные для экскурсии деньги стали добычей вора, сообщили в пресс-службе Ляэнеской префектуры.

В среду, 17 апреля, в полицию поступило сообщение, что в первых числах апреля в неустановленное на данный момент время из ящика стола в образовательном учреждении, расположенном в городе Пайде, были украдены наличные. Деньги хранились в отдельном пакете.

Это были деньги, которые дети принесли учителю на экскурсию. Причиненный ущерб составляет 400 евро.

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