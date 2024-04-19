Вотум недоверия Одинцу в горсобрании Кохтла-Ярве провалился

Оппозиция в городском собрании Кохтла-Ярве 28 марта выдвинула вотум недоверия руководителям города, социал-демократам мэру Анри Касело и председателю горсобрания Эдуарду Одинцу.

Восемь депутатов горсобрания, инициировавших вотум недоверия, обвинили Одинца и Касело в использовании городских денег для личной политической рекламы.

Дело был связано с предрождественским видеоприветствием Одинца и Касело, которое было оплачено городской управой на сумму в 150 евро, но которое Одинец и Касело разместили на своих личных аккаунтах в социальных сетях.

Оппозиция обвинила Одинца в нарушении правил процедуры и авторитарном стиле управления, который создал в горсобрании недружелюбную и враждебную атмосферу. По словам обвинителей, Одинец проявлял пренебрежительный и уничижительный сарказм по отношению к членам горсобрания.

Анри Касело упрекали в неспособности организовать работу городской управой, особенно в сфере образования.

Эдуард Одинец заявил на заседании горсобрания в пятницу, что выдвинутые против него обвинения в неправомерных действиях не имеют под собой никаких оснований. «У меня в регистре наказаний нет ни одного наказания, даже погашенного. Административное производство в отношении меня давно закрыто», - сказал Одинец.

По словам Одинца, пост в социальных сетях не содержал политической рекламы. «В рождественском приветствии в адрес горожан нет ни одного упоминания о политике. Я также убрал всю партийную символику», - напомнил Одинец.

В гособрании Кохтла-Ярве 25 мест. Коалиция соцдемов и Центристской партии, пришедшая к власти в ноябре прошлого года, имеет 14 голосов.