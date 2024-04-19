Маргус Цахкна: Иран должен освободить и жителя Эстонии

По словам министра, почетный консул Эстонии в Тегеране общается с властями Ирана, а МИД продолжает поддерживать связь с посольством Ирана в Хельсинки. «Также поддерживается тесный контакт с компанией-оператором судна MSC, которая, в свою очередь, требует, чтобы Иран освободил экипаж судна», - сказал Цахна и добавил, что, по утверждению компании, с членами экипажа все в порядке и они могут время от времени общаться со своими близкими.

Как сказал Маргус Цахкна, Эстония держит эту тему в повестке дня всех встреч и переговоров с другими странами, чтобы продолжать оказывать давление на Иран с целью освобождения корабля и его экипажа.

13 апреля международные СМИ сообщили, что контейнеровоз MSC Aries был захвачен Корпусом стражей исламской революции. Спустя некоторое время также появились сообщения, что один из членов экипажа судна является жителем Эстонии. Официально Иран заявил, что захватил судно из-за его предполагаемых связей с Израилем.

Владелец судна, итало-швейцарская судоходная группа MSC, позднее подтвердила, что иранские власти захватили судно. По данным группы, на борту находились 25 членов экипажа, и компания активно общается с соответствующими ведомствами, чтобы обеспечить их благополучное и безопасное возвращение домой.