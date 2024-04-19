Cоцдемы передали в избирательную комиссию список кандидатов на выборах в Европарламент

По словам возглавляющей список Марины Кальюранд, у социал-демократов есть возможность повторить успех 2019 года и отправить в Европарламент двух депутатов.

«В нашем очень сильном списке - двое нынешних и один экс-депутат Европарламента, министр и шестеро бывших членов правительства, самый популярный человек в Нарве и ночной мэр Таллинна. Вес списку, конечно же, добавляет новый мэр Таллинна», - отметила Кальюранд.

«Социал-демократам можно доверять, поскольку мы не подводим. Мы доказали делами, что не говорим перед выборами одно, а потом - другое. В сложные времена мы являемся надежным выбором. Мы сдерживаем радикалов и не идем на компромиссы с теми, кто не уважает демократию. Мы выступаем за сплоченный и сильный Евросоюз, за свободную Эстонию и за каждого жителя Эстонии», - подчеркнула Кальюранд.

По словам председателя Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметса, безопасность Эстонии во многом зависит от единства Европы, а также от военной и экономической поддержки Украины со стороны Европы.

«Для нашего будущего важно, чтобы Эстонию в Европарламенте представляли депутаты, отстаивающие свободу и справедливость, а также единство Европы. Социал-демократы - самый надежный выбор. Мы обеспечим безопасность и достойный уровень жизни людей», - заверил Ляэнеметс.