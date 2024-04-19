Бывший старейшина Мустамяэ заключил подозрительный договор с однопартийцем

По словам Тедера, 3 января этого года Рийсалу подписал с Кравченко договор поручения, согласно которому Кравченко должен был до 1 апреля этого года консультировать районного старейшину по вопросам пространственного развития района, а также проанализировать порядок парковки в Мустамяэ и разработать инновационные решения.

«Учитывая, что, согласно "Википедии", Игорь Кравченко по образованию бухгалтер, крайне сомнительно, что он обладает необходимой компетенцией для оказания рассматриваемой услуги. Поскольку в Таллинне достаточно компетентных компаний, предоставляющих соответствующую услугу, то остается неясным, при каких обстоятельствах Кравченко был выбран в качестве поставщика услуг», – сказал Тедер.

Тедер отметил, что в Таллинне стандартная форма договора поручения, заключенного с физическим лицом, которая также требует подготовки отчета, но в случае с договором, заключенным с Кравченко, от этого требования отказались.