Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) начала производство в отношении евродепутата Яны Тоом (Центристская партия). Тоом возмущена тем, что в отношении других евродепутатов производство начато не было, на что глава ERJK Лийза Овийр ответила, что вскоре комиссия доберется и остальных.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ КАМПАНИИ ⟩ Тоом ответила комиссии: остальные евродепутаты делают то же самое
В то время как европейские зонтичные партии, фракции и их модели финансирования подчиняются общеевропейским нормам, евродепутаты и кандидаты из государств-членов должны соблюдать законодательную базу своей страны. Например, в отличие от большинства европейских стран, в Эстонии запрещено финансирование избирательных кампаний и прием пожертвований от юридических лиц.