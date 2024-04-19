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ФИНАНСИРОВАНИЕ КАМПАНИИ ⟩ Тоом ответила комиссии: остальные евродепутаты делают то же самое

Мейнхард Пулк
, журналист
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Яна Тоом.
Яна Тоом. Фото: Kike Rincan

Комиссия по надзору за финансированием политических партий (ERJK) начала производство в отношении евродепутата Яны Тоом (Центристская партия). Тоом возмущена тем, что в отношении других евродепутатов производство начато не было, на что глава ERJK Лийза Овийр ответила, что вскоре комиссия доберется и остальных. 

В то время как европейские зонтичные партии, фракции и их модели финансирования подчиняются общеевропейским нормам, евродепутаты и кандидаты из государств-членов должны соблюдать законодательную базу своей страны. Например, в отличие от большинства европейских стран, в Эстонии запрещено финансирование избирательных кампаний и прием пожертвований от юридических лиц.

Именно в этом обвиняют Яну Тоом и, возможно, еще нескольких депутатов Европарламента от Эстонии. Обвинения заключаются в том, что плакаты Тоом, которые, судя по всему, являются частью ее предвыборной кампании, были оплачены Renew Europe - европаламентской фракцией, в которой она состоит. Поэтому в отношении Тоом начато производство, которое может привести к тому, что ей придется вернуть Renew деньги за плакаты.

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