ФИНАНСИРОВАНИЕ КАМПАНИИ ⟩ Тоом ответила комиссии: остальные евродепутаты делают то же самое

В то время как европейские зонтичные партии, фракции и их модели финансирования подчиняются общеевропейским нормам, евродепутаты и кандидаты из государств-членов должны соблюдать законодательную базу своей страны. Например, в отличие от большинства европейских стран, в Эстонии запрещено финансирование избирательных кампаний и прием пожертвований от юридических лиц.

Именно в этом обвиняют Яну Тоом и, возможно, еще нескольких депутатов Европарламента от Эстонии. Обвинения заключаются в том, что плакаты Тоом, которые, судя по всему, являются частью ее предвыборной кампании, были оплачены Renew Europe - европаламентской фракцией, в которой она состоит. Поэтому в отношении Тоом начато производство, которое может привести к тому, что ей придется вернуть Renew деньги за плакаты.