Заведующая детсадом, обвиненная в травле подчиненных, не дала себя в обиду волостным властям

«Поскольку волостная управа пожелала достичь компромисса в суде и согласилась изменить основание расторжения трудового договора, это, по сути, означает, что они сняли все обвинения, – прокомментировала Алумаа, бывший директор детского сада в Аэгвийду, исход истории борьбы за свое доброе имя и права, продлившейся более года. – Возможно, как я уже говорила, все было сфабриковано и волостная управа, по сути, сейчас это признает. В любом случае, это победа для меня и их поражение. У лжи по-прежнему короткие ноги».

Рийво Ноор, старейшина волости Ания, с Алумаа не согласен и не признает ни в малейшей степени, что обвинения были сфабрикованы или отозваны. «Компромисс по сути означает, что суд прекращает производство по гражданскому делу. Стороны подтверждают, что у них нет каких-либо дополнительных требований или претензий друг к другу в связи с данным спором, – подчеркнул Ноор, добавив, что ни один пункт постановления суда не подтверждает того, как понимает компромисс Алумаа. – Волость Ания не хочет участвовать в судебном процессе, а хочет заниматься своей основной деятельностью. В детском саду Аэгвийду установлены трудовой мир и прекрасная атмосфера, и мы не хотим никоим образом создавать там напряжение судебным процессом, который может затянуться на годы».