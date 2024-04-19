Пт, 19.04.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Заведующая детсадом, обвиненная в травле подчиненных, не дала себя в обиду волостным властям

Аймар Алтосаар
Copy
Старейшина волости Ания Рийво Ноор (сидит) и уволенная директор детского сада Майя Алумаа (справа) заключили в Харьюском уездном суде компромисс, из которого каждый из них сделал совершенно противоположные выводы. Рядом с Алумаа слева находится ее адвокат Марко Пикани.
Старейшина волости Ания Рийво Ноор (сидит) и уволенная директор детского сада Майя Алумаа (справа) заключили в Харьюском уездном суде компромисс, из которого каждый из них сделал совершенно противоположные выводы. Рядом с Алумаа слева находится ее адвокат Марко Пикани. Фото: Tairo Lutter

Уволенная с работы под предлогом травли на рабочем месте заведующая Аэгвийдуского детского сада Майя Алумаа, чьи действия нарушили план волостной управы Ания быстро и по-тихому объединить детский сад со школой, была раздавлена в комиссии по трудовым спорам, но в суде добилась компромисса, согласно которому ее увольнение было признано несправедливым.

«Поскольку волостная управа пожелала достичь компромисса в суде и согласилась изменить основание расторжения трудового договора, это, по сути, означает, что они сняли все обвинения, – прокомментировала Алумаа, бывший директор детского сада в Аэгвийду, исход истории борьбы за свое доброе имя и права, продлившейся более года. – Возможно, как я уже говорила, все было сфабриковано и волостная управа, по сути, сейчас это признает. В любом случае, это победа для меня и их поражение. У лжи по-прежнему короткие ноги».

Рийво Ноор, старейшина волости Ания, с Алумаа не согласен и не признает ни в малейшей степени, что обвинения были сфабрикованы или отозваны. «Компромисс по сути означает, что суд прекращает производство по гражданскому делу. Стороны подтверждают, что у них нет каких-либо дополнительных требований или претензий друг к другу в связи с данным спором, – подчеркнул Ноор, добавив, что ни один пункт постановления суда не подтверждает того, как понимает компромисс Алумаа. – Волость Ания не хочет участвовать в судебном процессе, а хочет заниматься своей основной деятельностью. В детском саду Аэгвийду установлены трудовой мир и прекрасная атмосфера, и мы не хотим никоим образом создавать там напряжение судебным процессом, который может затянуться на годы».

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх