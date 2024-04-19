Уволенная с работы под предлогом травли на рабочем месте заведующая Аэгвийдуского детского сада Майя Алумаа, чьи действия нарушили план волостной управы Ания быстро и по-тихому объединить детский сад со школой, была раздавлена в комиссии по трудовым спорам, но в суде добилась компромисса, согласно которому ее увольнение было признано несправедливым.
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Заведующая детсадом, обвиненная в травле подчиненных, не дала себя в обиду волостным властям
«Поскольку волостная управа пожелала достичь компромисса в суде и согласилась изменить основание расторжения трудового договора, это, по сути, означает, что они сняли все обвинения, – прокомментировала Алумаа, бывший директор детского сада в Аэгвийду, исход истории борьбы за свое доброе имя и права, продлившейся более года. – Возможно, как я уже говорила, все было сфабриковано и волостная управа, по сути, сейчас это признает. В любом случае, это победа для меня и их поражение. У лжи по-прежнему короткие ноги».