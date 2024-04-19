Кохтла-Ярве решил сохранить русский язык обучения в основных школах

Согласно решению, в следующем учебном году в 2, 3, 5-9 классах Ахтмеской основной школы, Таммикуской основной школы, Славянской основной школы и Кесклиннаской основной школы продолжится обучение на русском языке.

По словам вице-мэра Дениса Шалкаускаса, родители боятся, что их дети не справятся с эстонскими языком, поэтому поначалу в следующем году на эстонский язык обучения перейдут только 1-й и 4-й классы. С просьбой продолжать обучение на русском языке к городу обратились попечительские советы школы, чтобы обеспечить постепенный переход на эстонский язык обучения.