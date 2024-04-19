В пятницу Горсобрание Кохтла-Ярве решило, что во всех классах четырех основных школ города, за исключением первых и четвертых классов, в следующем учебном году продолжится обучение на русском языке.
Кохтла-Ярве решил сохранить русский язык обучения в основных школах
За решение проголосовали 15 депутатов горсобрания, против - семеро, двое воздержались.
Согласно решению, в следующем учебном году в 2, 3, 5-9 классах Ахтмеской основной школы, Таммикуской основной школы, Славянской основной школы и Кесклиннаской основной школы продолжится обучение на русском языке.
По словам вице-мэра Дениса Шалкаускаса, родители боятся, что их дети не справятся с эстонскими языком, поэтому поначалу в следующем году на эстонский язык обучения перейдут только 1-й и 4-й классы. С просьбой продолжать обучение на русском языке к городу обратились попечительские советы школы, чтобы обеспечить постепенный переход на эстонский язык обучения.
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии и депутат горсобрания Хендрик Агур призвал депутатов не поддерживать решение, поскольку оно откладывает переход на эстонский язык обучения.