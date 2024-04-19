ВИДЕО ⟩ Пьяный водитель, сбивший пешехода на Лаагна-теэ, взят под стражу

Харьюский уездный суд сегодня удовлетворил ходатайство прокуратуры Северного округа о заключении водителя под стражу на два месяца.

По словам прокурора Илоны Литвиновой, согласно предварительным данным, 35-летний мужчина вел транспортное средство по Лаагна-теэ в Таллинне около пяти утра со значительным превышением лимита скорости.

Пешеход получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия.

Полицейские, прибывшие на место инцидента, установили, что мужчина за рулем автомобиля находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Позже он был доставлен в арестный дом.

Разбитый автомобиль был перемещен на полицейскую стоянку.

«Суд согласился с оценкой обвинения, что подозреваемый может продолжать совершать преступления, оставаясь на свободе», - пояснила Литвинова.

Максимально разрешенная скорость на этом участке дороги составляет 70 км/ч.