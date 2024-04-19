Опасная ситуация ⟩ Сгоревшее здание биржи в Копенгагене может обрушиться из-за сильного ветра

Сегодня утром, когда рабочие попытались снять леса (здание бывшей биржи до пожара находилось в реставрации), стрела крана оказалась зажата между лесами и частью стены, передает RTL.

Поскольку в данный момент в датской столице усилился ветер, демонтаж строительных лесов пришлось прекратить, так как стены сгоревшего здания неустойчивы.

Исторический фасад здания Копенгагенской биржи, сильно пострадавшей от огня, ​в ходе пожара частично обрушился. Теперь же появились опасения, что процесс обрушения уже не остановить.

В ходе пожара все строительные рабочие были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.

«Мы очень надеялись, что нам удастся спасти фасад старинного здания биржи, но, к сожалению, нам не удалось установить анкеры», - заявил руководитель спасательной службы Якоб Ведстед Андерсен.

Знаменитое здание Копенгагенской фондовой биржи было построено по заказу короля Кристиана IV между 1619 и 1640 годами.

Фондовая биржа действовала там до 1970-х годов. До последнего времени в здании размещались Датская торговая палата и большая коллекция произведений искусства.

Сотни произведений искусства в ходе пожара удалось спасти.