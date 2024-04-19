Спустя три дня после разрушительного пожара в историческом здании фондовой биржи Копенгагена местные спасатели предупредили, что ситуация нестабильна из-за аварии крана и сильного ветра - все может закончиться новыми обрушениями.
Опасная ситуация ⟩ Сгоревшее здание биржи в Копенгагене может обрушиться из-за сильного ветра
Сегодня утром, когда рабочие попытались снять леса (здание бывшей биржи до пожара находилось в реставрации), стрела крана оказалась зажата между лесами и частью стены, передает RTL.
Поскольку в данный момент в датской столице усилился ветер, демонтаж строительных лесов пришлось прекратить, так как стены сгоревшего здания неустойчивы.
Исторический фасад здания Копенгагенской биржи, сильно пострадавшей от огня, в ходе пожара частично обрушился. Теперь же появились опасения, что процесс обрушения уже не остановить.
В ходе пожара все строительные рабочие были своевременно эвакуированы, никто не пострадал.
«Мы очень надеялись, что нам удастся спасти фасад старинного здания биржи, но, к сожалению, нам не удалось установить анкеры», - заявил руководитель спасательной службы Якоб Ведстед Андерсен.
Знаменитое здание Копенгагенской фондовой биржи было построено по заказу короля Кристиана IV между 1619 и 1640 годами.
Фондовая биржа действовала там до 1970-х годов. До последнего времени в здании размещались Датская торговая палата и большая коллекция произведений искусства.
Сотни произведений искусства в ходе пожара удалось спасти.