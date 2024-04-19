Новый альбом Тэйлор Свифт The Tortured Poets Department: публичный душевный стриптиз после разрыва

Это немного сокращенный перевод статьи Марка Сэвиджа. Целиком и в оригинале его статью можно прочитать здесь.

То, что Тейлор Свифт выпустила новый альбом по итогам разрыва со своим очередным парнем, сюрпризом не стало.

Это уже 10-я пластинка певицы подряд, скроенная по одному и тому же лекалу: Свифт тщательнейшим образом публично препарирует подробности своей личной жизни — бесчисленные интрижки, свидания и горечь разлуки, — получая на выходе музыкальные хиты, тексты которых словно запоминаются сами собой, находят отклик в сердцах миллионов фанатов.

Последние шесть лет певица находилась в романтическом режиме. Эти годы она провела в отношениях с британским актером Джо Олвином, и за этот период были записаны, среди прочего, такие хиты, как Delicate, Lover, Invisible String и Lavender Haze.

Отношения в паре были настолько близки, что Свифт переехала к бойфренду в Лондон, а Олвин даже был упомянут (правда, под псевдонимом Уильям Бауэри) в качестве соавтора двух ее студийных альбомов, Folklore и Midnights, каждый из которых был удостоен «Грэмми».

Однако в апреле 2023 года, через месяц после того, как Свифт отправилась в масштабный гастрольный тур Eras, стало известно, что пара распалась.