Молодой кот Пинну (полное имя Пинтсель), родившийся в 2019 году, прибыл в приют Pesaleidja в мае 2020 года из Тырва.
Предложите коту дом! ⟩ Пинну ждет новых хозяев уже более трех лет
Пинну уже несколько лет находится под опекой активистов приюта.
Судя по всему, раньше он мало контактировал с людьми, поэтому относится к окружающим с некоторым подозрением.
А вообще он беззастенчиво любопытный, до кончика хвоста – чрезвычайно веселый и энергичный!
Стараниями волонтеров Пинну освоился в приюте, и даже компания людей порой кажется ему вполне приятной.
Проблема в том, что до сих пор никто не предложил этому славному коту новый дом.
Возможно, Пинтсель понравится вам и вашей семье? Если да, то заполните анкету и свяжитесь с приютом.
Подробней о Пинну – на сайте приюта Pesaleidja.