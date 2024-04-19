Предложите коту дом! ⟩ Пинну ждет новых хозяев уже более трех лет

Пинну уже несколько лет находится под опекой активистов приюта.

Судя по всему, раньше он мало контактировал с людьми, поэтому относится к окружающим с некоторым подозрением.

А вообще он беззастенчиво любопытный, до кончика хвоста – чрезвычайно веселый и энергичный!

Стараниями волонтеров Пинну освоился в приюте, и даже компания людей порой кажется ему вполне приятной.

Проблема в том, что до сих пор никто не предложил этому славному коту новый дом.

Возможно, Пинтсель понравится вам и вашей семье? Если да, то заполните анкету и свяжитесь с приютом.

Подробней о Пинну – на сайте приюта Pesaleidja.