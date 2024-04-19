ЕС впервые ввел санкции в отношении израильских поселенцев

Европейский cоюз ввел санкции против четырех «экстремистски настроенных» израильских поселенцев и двух поселенческих организаций за насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Эти лица и организации «несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в отношении палестинцев», объявил ЕС в пятницу, 19 апреля.

Речь идет о «пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения», а также о «нарушении права на собственность, частную и семейную жизнь палестинцев на Западном берегу».

За нападения на палестинцев санкции наложены на «радикальные» группы Lehava и Hilltop Youth, основателей последней Меира Эттингера и Элишу Йеред, а также поселенцев Нерию Бена Пази и Йинона Леви.

Им запрещен въезд на территорию ЕС, а активы подлежат замораживанию.

12 апреля ЕС ввел санкции против вооруженных подразделений радикальных исламских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» за масштабное сексуальное насилие во время нападения на Израиль 7 октября.

Санкции США на фоне атак на палестинцев

В этот же день санкции на фоне столкновений с палестинцами ввело и министерство финансов США.

Под штрафные меры попали две организации, которые, по данным Минфина, оказывали финансовую поддержку двум радикально настроенным израильским поселенцам, уже находящимся в санкционном перечне Вашингтона.

«Такие действия подрывают мир, безопасность и стабильность на Западном берегу», - заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.