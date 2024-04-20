Водитель легковушки нарушил ПДД и врезался в автобус

В пятницу, 19 апреля, в 15:52 в городе Кохтла-Ярве на перекрестке улиц Олеви и Вахтра произошло ДТП: 67-летний мужчина на автомобиле Peugeot 508 проигнорировал требования дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с городским автобусом MAN Lions City 12, которым управлял 56-летний мужчина, передает пресс-служба полиции.