Согласно недавнему анализу банка Finora, который занимается финансированием малого бизнеса, у многих эстонских компаний заканчиваются резервы, и выживание зависит от того, удастся ли им продержаться до более активного сезона продаж.
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Дотянут до лета или обречены на банкротство? Малые предприятия Эстонии уже на грани
По словам операционного менеджера банка Finora Кяти Ыунлоо, из недавних бесед с руководителями и владельцами небольших компаний и анализа данных видно, что в конце прошлой зимы из-за экономического спада положение многих компаний стало критическим.