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Дотянут до лета или обречены на банкротство? Малые предприятия Эстонии уже на грани

rus.postimees.ee
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Операционный менеджер банка Finora Кяти Ыунлоо.
Операционный менеджер банка Finora Кяти Ыунлоо. Фото: Erakogu / Finora pank

Согласно недавнему анализу банка Finora, который занимается финансированием малого бизнеса, у многих эстонских компаний заканчиваются резервы, и выживание зависит от того, удастся ли им продержаться до более активного сезона продаж.

По словам операционного менеджера банка Finora Кяти Ыунлоо, из недавних бесед с руководителями и владельцами небольших компаний и анализа данных видно, что в конце прошлой зимы из-за экономического спада положение многих компаний стало критическим.

«По сравнению с предыдущим кварталом, положение малого бизнеса стало значительно хуже. Среди ходатайствующих о финансировании выделяется более высокая доля компаний с действующими или недавно закончившимися проблемами с платежами. Временные трудности с оплатой являются естественной частью бизнеса, и сознательное использование факторинга, например, также является профессиональным способом их преодоления. В то же время это явный признак того, что у мелких предприятий, составляющих большую часть экономики Эстонии, истощаются внутренние резервы», - пояснила Ыунлоо.

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