Дотянут до лета или обречены на банкротство? Малые предприятия Эстонии уже на грани

По словам операционного менеджера банка Finora Кяти Ыунлоо, из недавних бесед с руководителями и владельцами небольших компаний и анализа данных видно, что в конце прошлой зимы из-за экономического спада положение многих компаний стало критическим.

«По сравнению с предыдущим кварталом, положение малого бизнеса стало значительно хуже. Среди ходатайствующих о финансировании выделяется более высокая доля компаний с действующими или недавно закончившимися проблемами с платежами. Временные трудности с оплатой являются естественной частью бизнеса, и сознательное использование факторинга, например, также является профессиональным способом их преодоления. В то же время это явный признак того, что у мелких предприятий, составляющих большую часть экономики Эстонии, истощаются внутренние резервы», - пояснила Ыунлоо.