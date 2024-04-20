В субботу электроэнергия подешевеет

Самая высокая цена на электроэнергию в Эстонии - 111,23 евро за мегаватт-час (МВт-ч) будет вечером в субботу с девяти до десяти вечера, а самая дешевая - днем с трех до четырех часов, так как снизится до 10,55 евро за МВт-ч. Однако к этой сумме добавляются акциз на электроэнергию, налоги и плата за пользование сетью, так что для конечного потребителя цена электроэнергии оказывается значительно больше биржевой цены.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу стоит столько же, сколько в Эстонии, а в Финляндии она на 38,7 процента дешевле, чем в Прибалтике, и составляет в среднем 38,75 евро за мегаватт-час. Самая высокая цена Nord Pool в Польше, где она составляет в среднем 86,99 евро в день.

В Эстонии средняя цена в марте составила 68,26 евро за мегаватт-час, что на 21,7 процента меньше среднемесячной цены 2023 года, равной 87,18 евро за мегаватт-час. По сравнению с февралем цена снизилась на 9,6 процента.