В ситуации, когда продавцов больше, чем покупателей, при продаже своего имущества нужно приложить больше усилий. Партнер по продажам Pindi Kinnisvara и руководитель команды продаж новостроек Пеэп Сооман дает рекомендации, как при продаже выйти победителем среди конкурирующих предложений.
Со знанием дела и не без юмора: как при продаже квартиры выйти победителем
Самое важное правило – не продавайте объект! Что это значит, Сооман объясняет в своих хорошо продуманных, не лишенных юмора и основанных на многолетней практике советах.
Продавайте семью
Теплый и дружеский прием, прибранный дом, волнующий запах кофе и свежие мандарины на столе – путь к сердцу покупателя. Если на столе оставлена книга по психологии в стиле «Как подружиться с Универсумом» да еще с плетеной закладкой, то, как бы приторно это ни звучало, это просто нокаутирует покупателя. Если, конечно, тот знает, что такое универсум.
Продавайте соседей
Если кто-то из них когда-нибудь угощал вас пирогами, не забудьте об этом упомянуть. Члены правления товарищества – тоже соседи. Поскольку они, очевидно, в любом случае люди деловитые, говорите о них, как о деятельных людях. Если жильцы дома иногда устраивают во дворе спонтанный обмен мыслями (читай: тары-бары), этого уже достаточно, чтобы назвать соседей сплоченной общиной.
Продавайте будущее
Иногда бывает, что в старом панельном доме то в одном месте кусочек отвалится, то в другом. Важно, осведомлено ли о проблеме товарищество. Если да, то где-нибудь есть и перспективное видение реновации или приведения дома в порядок. Следует с ним ознакомить. То же касается и планов реновации зон отдыха, находящихся по соседству, или строительства новых общественных зданий, о чем обычно можно узнать из СМИ.
Продавайте среду
В среду входят самые разные вещи, находящиеся за пределами жилых помещений. Обновленные техносистемы здания, утепленные фасады и приведенный в порядок подъезд являются частью среды. Игровая площадка на принадлежащей городу земле – это тоже среда, как и находящиеся неподалеку автобусные остановки, школы, детские сады, магазины, парки, походные тропы и т. д. Если не о чем рассказать, то ничего и не говорите. Иногда промолчать в нужный момент – это тоже продажа, потому что не нанесешь больше вреда. Главное, сознательно не скрывать какие-то недостатки, чтобы потом дело не обернулось судом.
Продавайте безопасность
Конечно, в том случае, если для это есть причина. Если из подвала панельного дома за три года не пропало ни одной банки варенья, это факт достоин того, чтобы похвастаться. Соседский дозор, домофоны, укрепленные двери, тихое окружение и прочее очень важны для покупателя квартиры.
Продавайте мягкие ценности
Если из окна открывается красивый вид на заходящее солнце, обязательно упомяните это. Ну а если вы выращиваете на балконе клубнику, обязательно угостите ею и пришедшего в гости покупателя!