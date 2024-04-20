Со знанием дела и не без юмора: как при продаже квартиры выйти победителем

Самое важное правило – не продавайте объект! Что это значит, Сооман объясняет в своих хорошо продуманных, не лишенных юмора и основанных на многолетней практике советах.

Продавайте семью

Теплый и дружеский прием, прибранный дом, волнующий запах кофе и свежие мандарины на столе – путь к сердцу покупателя. Если на столе оставлена книга по психологии в стиле «Как подружиться с Универсумом» да еще с плетеной закладкой, то, как бы приторно это ни звучало, это просто нокаутирует покупателя. Если, конечно, тот знает, что такое универсум.

Продавайте соседей

Если кто-то из них когда-нибудь угощал вас пирогами, не забудьте об этом упомянуть. Члены правления товарищества – тоже соседи. Поскольку они, очевидно, в любом случае люди деловитые, говорите о них, как о деятельных людях. Если жильцы дома иногда устраивают во дворе спонтанный обмен мыслями (читай: тары-бары), этого уже достаточно, чтобы назвать соседей сплоченной общиной.

Продавайте будущее