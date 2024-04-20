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Одно из старейших заведений: закрывшийся в прошлом году ресторан вновь заработал

Эгон Вальдару
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Хели Луйк и Хенри Мюллерсон взвалили на свои плечи основную тяжесть по управлению заведением, и, по их мнению, разумно предложить клиентам возможность оплаты картой. Самый популярное там блюдо – шницель.
Хели Луйк и Хенри Мюллерсон взвалили на свои плечи основную тяжесть по управлению заведением, и, по их мнению, разумно предложить клиентам возможность оплаты картой. Самый популярное там блюдо – шницель. Фото: Egon Valdaru

Один из старейших ресторанов Вильянди Tegelaste Tuba, который был закрыт с августа прошлого года, вновь несколько дней назад открыл свои двери и порадовал старых клиентов возможностью оплаты картой. До сих пор заплатить в этом заведении можно было только наличными.

Владелец Tegelaste Tuba Юри Мюллерсон заявил, что самым большим изменением является введение оплаты картой. «Последний раз мы тестировали это в 2006 году, но тогда комиссия за услугу была слишком высокой, доходя до 2,25-3 процентов в зависимости от суммы, а сейчас она составляет один процент», - сказал он.

Основное бремя управления этим местом взяли на себя его сын Хенри Мюллерсон с женой Хели Луйк.

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