Один из старейших ресторанов Вильянди Tegelaste Tuba, который был закрыт с августа прошлого года, вновь несколько дней назад открыл свои двери и порадовал старых клиентов возможностью оплаты картой. До сих пор заплатить в этом заведении можно было только наличными.
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Одно из старейших заведений: закрывшийся в прошлом году ресторан вновь заработал
Владелец Tegelaste Tuba Юри Мюллерсон заявил, что самым большим изменением является введение оплаты картой. «Последний раз мы тестировали это в 2006 году, но тогда комиссия за услугу была слишком высокой, доходя до 2,25-3 процентов в зависимости от суммы, а сейчас она составляет один процент», - сказал он.