Одно из старейших заведений: закрывшийся в прошлом году ресторан вновь заработал

Владелец Tegelaste Tuba Юри Мюллерсон заявил, что самым большим изменением является введение оплаты картой. «Последний раз мы тестировали это в 2006 году, но тогда комиссия за услугу была слишком высокой, доходя до 2,25-3 процентов в зависимости от суммы, а сейчас она составляет один процент», - сказал он.