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В Финляндии тысячи чиновников потеряют работу

rus.postimees.ee
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Хельсинки. Фото иллюстративное.
Хельсинки. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

По оценке правительственных источников, в следующем году в Финляндии тысячи чиновников потеряют свои рабочие места, передает Yle.

Часть министерств и государственных учреждений могут быть вынуждены отправить в принудительный отпуск своих сотрудников уже в этом году.

Причиная увольнений – меры по балансировке экономики, которые в исключительной степени затронут организации государственного управления.

Согласно правительственной программе, всего за весь срок работы правительства бюджет административных учреждений планируется урезать на 400 миллионов евро.

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