По оценке правительственных источников, в следующем году в Финляндии тысячи чиновников потеряют свои рабочие места, передает Yle.
В Финляндии тысячи чиновников потеряют работу
Часть министерств и государственных учреждений могут быть вынуждены отправить в принудительный отпуск своих сотрудников уже в этом году.
Причиная увольнений – меры по балансировке экономики, которые в исключительной степени затронут организации государственного управления.
Согласно правительственной программе, всего за весь срок работы правительства бюджет административных учреждений планируется урезать на 400 миллионов евро.