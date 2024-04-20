ФОТО ⟩ Строительство квартала Каларанна вышло на финишную прямую

«Из 146 квартир второго, то есть последнего этапа строительства квартала Каларанна, 40% уже нашли своих владельцев, все коммерческие помещения на первых этажах домов также уже проданы», – отметила менеджер по маркетингу и продажам Pro Kapital Мария Варблане.

Фото: Pro Kapital

Квартал Каларанна представляет собой эксклюзивный продукт, равного ему по расположению и открывающимся из окон видам на море в Таллинне больше нет. «Сегодня наши основные клиенты – это жители Эстонии, причем значительная часть покупателей уже купили одну или несколько квартир, когда сдавались дома первого этапа. Это люди, которые ценят преимущества данного местоположения, потенциал района и хорошее качество строительства», – охарактеризовала Мария Варблане текущее состояние.

Квартал Каларанна строится. Фото: Pro Kapital

Архитектурно многогранный и обогащающий городской ландшафт квартал Каларанна, по словам Варблане, безусловно является одним из самых долгожданных столичных микрорайонов, которому впервые предстоит создать в центре Таллинна диалог между морем и городом. Квартал выстроен полностью свободным от машин – парковаться можно только под землей. Благодаря своему расположению и стильной набережной, он уже стал притягательным местом времяпрепровождения как для горожан, так и для гостей столицы.

Фото: Вера Копти.

Развитие квартала Каларанна, которое продолжалось в течение десятилетия, стало возможным в сотрудничестве Pro Kapital с архитекторами Михкелем Тюйром и Оттом Кадариком (Kadarik Tüür Arhitektid), ландшафтными архитекторами Маарьей Тюйр и Кертту Кылл (Sfäär Planeeringud), а также архитектором интерьера Галиной Бурнаковой.

Квартал Каларанна. Фото: Pro Kapital

Строительство Квартала Каларанна, согласно планам, должно проходить в два этапа и завершиться в течение шести лет. Всего в квартале двенадцать четырех- и пятиэтажных зданий общей площадью около 38 300 м2. Отделка фасадов отличается по цветам и структуре: например, в отделке используется натуральный камень, дерево, алюминиево-композитная плита и кирпич. Согласно детальной планировке, на территории квартала построена одноэтажная подземная парковка площадью 20 000 м2, рассчитанная примерно на 450 парковочных мест.