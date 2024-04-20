Умер мужчина, который поджег себя перед зданием суда, где проходил процесс над Трампом

Максвелл Аззарелло, 37 лет, облил себя жидкостью, а затем бросил в воздух брошюры с теорией заговора, передает Би-би-си. Это произошло в момент завершения отбора присяжных для суда над Дональдом Трампом. Полиция заявила, что примерно в 13:30 по местному времени им поступил звонок о том, что мужчина поджег себя.

Аззарелло был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже скончался, подтвердил CBS News. В субботу полиция Нью-Йорка сообщила, что сотрудники больницы констатировали смерть Аззарелло, сообщает NBC.

Аззарелло приехал в Нью-Йорк из Флориды на прошлой неделе. У него не было судимостей в Нью-Йорке, и его семья во Флориде не знала о его приезде в город.

Начальник нью-йоркской полиции Джеффри Мэддри сказал, что в парке было замечено, как Аззарелло сначала ходил по парку, а затем полез в сумку за горючей жидкостью и брошюрами. По словам Мэддри, это были пропогандистские брошюры, которые рассказывали о некой теории заговора.

Сам Трамп, как стало известно позже, покинул здание во время инцидента.