Мужчина облил себя жидкостью и поджег в парке прямо перед зданием суда на Манхэттене, где проходил процесс над бизнесменом и экс-президентом США Дональдом Трампом. Стало известно, что от полученных ожогов мужчина скончался.
Умер мужчина, который поджег себя перед зданием суда, где проходил процесс над Трампом
Максвелл Аззарелло, 37 лет, облил себя жидкостью, а затем бросил в воздух брошюры с теорией заговора, передает Би-би-си. Это произошло в момент завершения отбора присяжных для суда над Дональдом Трампом. Полиция заявила, что примерно в 13:30 по местному времени им поступил звонок о том, что мужчина поджег себя.
Аззарелло был доставлен в больницу в критическом состоянии, где позже скончался, подтвердил CBS News. В субботу полиция Нью-Йорка сообщила, что сотрудники больницы констатировали смерть Аззарелло, сообщает NBC.
Аззарелло приехал в Нью-Йорк из Флориды на прошлой неделе. У него не было судимостей в Нью-Йорке, и его семья во Флориде не знала о его приезде в город.
Начальник нью-йоркской полиции Джеффри Мэддри сказал, что в парке было замечено, как Аззарелло сначала ходил по парку, а затем полез в сумку за горючей жидкостью и брошюрами. По словам Мэддри, это были пропогандистские брошюры, которые рассказывали о некой теории заговора.
Сам Трамп, как стало известно позже, покинул здание во время инцидента.