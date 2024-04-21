«Новости в 7» за 19 апреля: учителям тоже нужно учиться, что происходит на рынке труда, не задавите «заколдованных принцесс» и кто делает светскую жизнь в Таллинне ярче и разнообразнее

Сегодня в выпуске:

- Учителя школ Ида-Вирумаа активно готовятся к переходу на эстонский язык обучения. В этом им помогают и филиалы столичных ВУЗов в уезде. Как преподаватели естественных наук проходят повышение квалификации - чв репортаже нашего корреспондента в регионе

- Это важно: канцлер юстиции осуждает нарушение тайны голосования на выборах мэра Таллинна и насколько популярна единственная в мире система эстонского электронного резидентства

- Что происходит на рынке труда? Конкуренция за вакансии становится все более ожесточенной, правительство планирует отменить пособие по безработице для тех, кто не платит страховые взносы

- Осторожно, лягушки на дорогах! Что нужно знать о брачном периоде земноводных и как вести себя водителям в местах их массовой миграции, разбиралась наш корреспондент

- Кто стоит за организацией популярных столичных вечеринок для любителй моды и искусства? Наша съемочная группа отправилась в гости к одной из тех, кто делает светскую жизнь в Таллинне ярче и разнообразнее, и неожиданно попала на празднование Дня рождения!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 19 апреля.