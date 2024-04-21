Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 19 апреля: учителям тоже нужно учиться, что происходит на рынке труда, не задавите «заколдованных принцесс» и кто делает светскую жизнь в Таллинне ярче и разнообразнее
Сегодня в выпуске:
- Учителя школ Ида-Вирумаа активно готовятся к переходу на эстонский язык обучения. В этом им помогают и филиалы столичных ВУЗов в уезде. Как преподаватели естественных наук проходят повышение квалификации - чв репортаже нашего корреспондента в регионе
- Это важно: канцлер юстиции осуждает нарушение тайны голосования на выборах мэра Таллинна и насколько популярна единственная в мире система эстонского электронного резидентства
- Что происходит на рынке труда? Конкуренция за вакансии становится все более ожесточенной, правительство планирует отменить пособие по безработице для тех, кто не платит страховые взносы
- Осторожно, лягушки на дорогах! Что нужно знать о брачном периоде земноводных и как вести себя водителям в местах их массовой миграции, разбиралась наш корреспондент
- Кто стоит за организацией популярных столичных вечеринок для любителй моды и искусства? Наша съемочная группа отправилась в гости к одной из тех, кто делает светскую жизнь в Таллинне ярче и разнообразнее, и неожиданно попала на празднование Дня рождения!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 19 апреля.