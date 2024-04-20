Много фото ⟩ Зачем вам эффект сауны? Как облагородить рыжую вагонку на даче

Деревянная вагонка – один из самых популярных вариантов дачной отделки: она экологична, доступна, хорошо утепляет дом изнутри. Однако со временем лак, которым покрывают древесину, приобретает навязчиво-рыжий или желтый оттенок. Можно ли что-то сделать без тотальной шлифовки и прочего пыльного ремонта? Советует Houzz.

Если деревянный дом новый, и вы решаете, чем и как обработать дерево, то лучше смотреть на задачу в комплексе – учитывая и фасады, и интерьер.

Слишком активный цвет дерева в большом объеме – например, желтые и рыжие колеры – нежелателен. У этих оттенков не так много гармоничных сочетаний, и довольно сложно создать сбалансированную палитру. Поэтому для стен лучше выбирать более спокойные, приглушенные тона.

Важный совет – используйте матовый лак. Бликующий глянец довольно активно перетягивает на себя внимание, притушить его сложно.

А вот если деревянный дом построен давно, то есть вагонку покрыли лаком много лет назад, и она уже успела пожелтеть или порыжеть? Интересным можно сделать даже такой интерьер – нужно всего лишь ввести в пару к вагонке контрастный цвет.

Как много цвета и каким способом его вводить – зависит лишь от того, насколько глобальную переделку вы можете себе позволить. Условно, готовы ли менять мебель, двери, наличники или только хотите расставить эффектные акценты.

1.Черный

Какой будет степень вмешательства в интерьер в вашем случае – определите сами. Можно обойтись небольшими деталями: развесить черно-белые фотографии, купить контрастный половичок, застелить постельное белье с черно-белым орнаментом. А можно замахнуться и на глобальную переделку. Например, инвестировать в мебель, интересные шторы, люстру и аксессуары.