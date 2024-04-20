Департамент охраны памятников старины готовит особые условия для пристройки к театру «Эстония»

Анита Стауб, руководитель отдела строительного наследия Департамента по охране памятников старины, рассказала, что национальная опера «Эстония» в конце прошлого года подала в Департамент запрос о предоставлении особых условий по защите здания как памятника, и в настоящее время проект документа отправлен в национальную оперу для комментариев.

«Мы ожидаем ответа не позднее 22 апреля. Дальнейший процесс создания особых условий во многом зависит от того, какую обратную связь мы получим. Если не будут выставлены существенные дополнительные предложения, требующие дальнейшего обсуждения, и департамент сможет утвердить особые условия, мы планируем огласить особые условия, касающиеся здания театра "Эстония", в мае», - сказала Стауб.

По ее словам, процесс предоставления особых условий был длительным и комплексным, поскольку это здание - один из символов Эстонского государства. В ходе этого было проведено комплексное архивное исследование, заказана экспертная оценка акустики зала театра и возможностей ее улучшения, проведены обсуждения в различных профессиональных кругах.

«Неоднократно проводились обсуждения и с коллективом театра. Целью разработки особых условий является определение культурной ценности различных частей здания театра "Эстония" и выявление возможностей для реконструкции и расширения здания. Однако главная цель – найти компромисс, чтобы предоставить национальной опере возможность достичь своих целей таким образом, чтобы сохранить ценность важного памятника и уникальной территории, входящей в состав всемирного наследия ЮНЕСКО», - добавила Стауб.

Вице-мэр Таллинна Каарел Оя (Соцдемы) сказал Postimees, что нынешняя городская управа не так резко выступает против пристройки, как предыдущая, но сначала следует дождаться документа об особых условиях охраны памятников старины, а затем уже продолжить обсуждение.