Министерство обороны объявило о собранном небольшом пакете помощи для людей, живущих в окрестностях Нурсипалу. Деньги пойдут на то, чтобы сделать их дома более звуконепроницаемыми.
Бесшумное будущее: Певкур собирает пакет помощи для Нурсипалу
Министр обороны Ханно Певкур отправил на согласование постановление, согласно которому жители, проживающие вблизи поля Нурсипалу, предназначенного для военных учений, смогут подать заявку на получение помощи. Подразумевается, что этим летом из-за учений в окрестностях будет шумно. Единовременная субсидия предназначена для установки окон и дверей или приобретения шумозащитных барьеров и стен.
Общий размер фонда составляет полмиллиона евро, а ходатайства будут разделены на три группы. Максимальный размер гранта - 8 000 евро на человека. Первыми получишвими денежную помощь людьми станут наиболее уязвимые и нуждающиеся люди.
Приоритет будет отдаваться тем, кто на момент подачи заявления получают пенсию по старости, по потери кормильца или национальных пенсий, пособия по нетрудоспособности или прожиточному минимуму и чье жилье расположено в пределах двух километров от района проведения учений. В этом случае компенсаиця составляет 100 процентов.
Следующие в очереди - люди, чье жилье расположено в пределах двух километров от района учений. В этом случае размер субсидии составит 90 процентов, а соплатежа - 10 процентов.
Третьими в очереди идут люди, чье жилье расположено в двух-четырех километрах от зоны тренировок. В этом случае субсидия составляет 70 процентов, а соплатеж - 30 процентов. Среди всех трех групп ходатайств предпочтение будет отдаваться тем, чье жилье расположено ближе к границе зоны тренировок.
Ходатайствующий должен проживать в жилье, на которое запрашивается субсидия, по состоянию на 1 января 2024 года. Максимальная сумма субсидии составляет 8 000 евро на одного заявителя. Для товариществ собственников жилья максимальная сумма субсидии составляет 7000 евро на строительство шумозащитного барьера или стены и 14 000 евро на фасадные работы. Для жилищных объединений ставка гранта составляет 70 процентов, а софинансирование - 30.
«Правительство приняло решение о пакете компенсационных мер, связанных с развитием тренировочных полей, что позволило увеличить ежегодные субсидии для местных властей до 1,35 миллиона евро, а четырем муниципалитетам, связанным с Нурсипалу, получить общую инвестиционную субсидию в размере 10 миллионов евро», - сказал министр обороны Ханно Певкур.
«Я рад, что в сотрудничестве с местными властями и Центром развития Вырумаа будет реализована и третий пакет помощи, который поможет жителям района Нурсипалу сделать свои дома более звуко- и виброустойчивыми», - добавил Певкур. «Государство - человек слова, и мы очень благодарны местным жителям за их сотрудничество и вклад в национальную оборону», - подчеркнул министр обороны.
Постановление было принято в сотрудничестве с местными властями. "Это очень хороший пример сотрудничества, когда государство и местные власти путем вовлечения достигли желаемого результата, учитывающего интересы сторон", - сказал Элари Калмару, менеджер Государственного центра оборонных инвестиций (CSDI).
Необходимость этой меры признали и местные власти. "Подобная мера поддержки, специально разработанная для улучшения жилищных условий, очень приветствуется и дает возможность улучшить условия жизни наших людей. Благодаря успешной практике инклюзивности государство показало, как различные стороны могут вместе вносить вклад в национальную оборону", - сказал Аво Кирсбаум, мэр муниципалитета Анцла.
После принятия постановления ходатайства будут обрабатываться Центром развития Вырумаа.