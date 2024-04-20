Бесшумное будущее: Певкур собирает пакет помощи для Нурсипалу

Министр обороны Ханно Певкур отправил на согласование постановление, согласно которому жители, проживающие вблизи поля Нурсипалу, предназначенного для военных учений, смогут подать заявку на получение помощи. Подразумевается, что этим летом из-за учений в окрестностях будет шумно. Единовременная субсидия предназначена для установки окон и дверей или приобретения шумозащитных барьеров и стен.

Общий размер фонда составляет полмиллиона евро, а ходатайства будут разделены на три группы. Максимальный размер гранта - 8 000 евро на человека. Первыми получишвими денежную помощь людьми станут наиболее уязвимые и нуждающиеся люди.

Приоритет будет отдаваться тем, кто на момент подачи заявления получают пенсию по старости, по потери кормильца или национальных пенсий, пособия по нетрудоспособности или прожиточному минимуму и чье жилье расположено в пределах двух километров от района проведения учений. В этом случае компенсаиця составляет 100 процентов.

Следующие в очереди - люди, чье жилье расположено в пределах двух километров от района учений. В этом случае размер субсидии составит 90 процентов, а соплатежа - 10 процентов.

Третьими в очереди идут люди, чье жилье расположено в двух-четырех километрах от зоны тренировок. В этом случае субсидия составляет 70 процентов, а соплатеж - 30 процентов. Среди всех трех групп ходатайств предпочтение будет отдаваться тем, чье жилье расположено ближе к границе зоны тренировок.