В пятницу, 19 апреля, у посетителя магазина Sikupilli Prisma возникли проблемы на кассе самообслуживания и он позвал на помощь работника. По словам клиента, вместо того, чтобы получить помощь, он наблюдал странное поведение работника и все закончилось тем, что телефон посетителя был разбит. Покупатель рассказал, что именно произошло.
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Конфликт в магазине ⟩ Покупатель: работник схватил мой телефон и швырнул его об пол
Вчера в обеденное время Тоомас отправился в таллиннский магазин Sikupilli Prisma, чтобы быстро купить обед. При оплате товара на кассе самообслуживания возникла проблема: на кассе не считывался штрихкод, и Тоомас обратился за помощью к сотруднику Prisma. Однако, когда покупатель указал на то, что молодой человек, пришедший на помощь, случайно отсканировал неверный код, молодой человек разозлился.