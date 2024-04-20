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Конфликт в магазине ⟩ Покупатель: работник схватил мой телефон и швырнул его об пол

Трийн Роос
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Посещение магазина завершилось разбитым телефоном.
Посещение магазина завершилось разбитым телефоном. Фото: Erakogu

В пятницу, 19 апреля, у посетителя магазина Sikupilli Prisma возникли проблемы на кассе самообслуживания и он позвал на помощь работника. По словам клиента, вместо того, чтобы получить помощь, он наблюдал странное поведение работника и все закончилось тем, что телефон посетителя был разбит. Покупатель рассказал, что именно произошло.

Вчера в обеденное время Тоомас отправился в таллиннский магазин Sikupilli Prisma, чтобы быстро купить обед. При оплате товара на кассе самообслуживания возникла проблема: на кассе не считывался штрихкод, и Тоомас обратился за помощью к сотруднику Prisma. Однако, когда покупатель указал на то, что молодой человек, пришедший на помощь, случайно отсканировал неверный код, молодой человек разозлился.

«Время ужасов в Sikupilli Prisma! Если на кассе самообслуживания код товара не считывается, позвать на помощь работника – вполне логичный шаг. Однако если бы я знал, что все закончится уничтожением телефона и вмешательством полиции, я бы не пошел в Prisma или не стал бы покупать товар», - пишет Тоомас на своей странице в Facebook.

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