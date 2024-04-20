Сегодня, 20 апреля, в Рийгикогу проходит День открытых дверей. Около полудня люди все еще стояли в очереди, чтобы попасть в здание.
Галерея ⟩ День открытых дверей в Рийгикогу: так много людей в очереди давно не было
Сегодня Рийгикогу отмечает 105-ю годовщину традиционным Днем открытых дверей, который в этом году посвящен Году богатства культур. Мероприятия проводят Эстонский музей под открытым небом, Эстонский союз народного искусства и ремесел, Таллиннская центральная библиотека и Национальная библиотека Эстонии.