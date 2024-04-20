ВОТ ЭТО УДАЧА! ⟩ Сразу два жителя Эстонии разбогатели на 100 000 евро

Всего на уровне 5+0 было 19 победителей. На уровне 5+1 было пять победителей. Джекпот вчера не был разыгран, поэтому прогнозируемый джекпот следующего розыгрыша будет уже максимальным - 120 миллионов евро.

Выпавшие выигрышные номера: 8, 14, 21, 34, 36, а дополнительные номера - 1 и 2.

В прошлом году Eurojackpot на уровне 5+0 выигрывали пять раз, а на уровне 5+1 - в Эстонии трижды, включая выигрыш почти в 1,8 миллиона евро. Джекпот еще в Эстонии не получали.

За первые три месяца этого года Eesti Loto выплатила государству в общей сложности почти 5,2 миллиона евро в качестве налога на азартные игры. За тот же период Eesti Loto выплатила более 11 миллионов евро выигрышей, в том числе 2,5 миллиона евро выигрышей в мгновенной лотерее.