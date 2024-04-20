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Экзамены на носу ⟩ Гимназисты на пороге важнейшего испытания в своей жизни

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Занятия в школе (иллюстративное фото).
Занятия в школе (иллюстративное фото). Фото: Urmas Luik

Очередной учебный год подходит к концу, и на следующей неделе для абитуриентов начинается пора экзаменов.

В понедельник выпускники гимназий сдадут государственный экзамен по эстонскому языку.

Письменный экзамен по английскому языку пройдет 2 мая, сразу за ним последует устный, а последним государственным экзаменом 23 мая станет математика.

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