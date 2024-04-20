Экзамены на носу ⟩ Гимназисты на пороге важнейшего испытания в своей жизни

Rus.Postimees.eeЭстонияДля подписчиковЭкзамены на носу ⟩ Гимназисты на пороге важнейшего испытания в своей жизни Кристиан Кайва, rus.postimees.ee20 апреля 2024, 15:07CopyЗанятия в школе (иллюстративное фото). Фото: Urmas LuikОчередной учебный год подходит к концу, и на следующей неделе для абитуриентов начинается пора экзаменов.В понедельник выпускники гимназий сдадут государственный экзамен по эстонскому языку.Письменный экзамен по английскому языку пройдет 2 мая, сразу за ним последует устный, а последним государственным экзаменом 23 мая станет математика.КомментарииCopyКлючевые слова Эстониягосэкзаменыгимназияобразованиеэкзаменгосударственные экзаменывыпускникигосударственный экзамен