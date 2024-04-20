Если не нравится собака, сидите дома: Европейская комиссия тестирует новый способ работы

Politico пишет, что среди брюссельских чиновников возникли разногласия по поводу того, можно ли брать собак на работу. На сегодняшний день Европейская комиссия экспериментирует с идеей брать собак на работу. Цель - снизить стресс среди сотрудников и сделать имидж работодателей более привлекательными.

Однако не все собаки разрешены: 30 пород собак запрещены. Из них 11 - это породы с агрессивным характером и плохой репутацией или известные как сторожевые собаки, например мастифы, а также доберманы, волкодавы и крысоловы. Также запрещены собаки, которые могут тревожить людей - особенно крупные.

Одна из сотрудниц Европейской комиссии, пожелавшая остаться неизвестной, сказала, что не поддерживает идею приводить собак - она ходит в офис, чтобы выполнять свою работу, и не хочет, чтобы в коридорах гуляли собаки.

Европейская комиссия предоставила работникам пятистраничную брошюру о собаках, в которой говорится, что работники, страдающие аллергией на собак или чувствующие себя некомфортно рядом с ними, должны просто работать дома.

В то же время в руководстве Еврокомиссии говорится, что собак нельзя брать с собой на встречи с внешними партнерами и что собакам не разрешается лаять в офисе. Хотя одно из требований гласило, что собаки должны быть на поводке во время работы, Politico пишет, что им удалось получить фотографии, на которых видно, что никакого поводка не было. По данным Politico, во время тестов в офис привели 60 собак.