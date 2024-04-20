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Новый денежный корабль прибывает в Эстонию

rus.postimees.ee
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: ronstik/Shutterstock

В пятницу Европейская комиссия выделила Эстонии вторую сумму в размере 122,3 миллиона евро в рамках Фонда восстановления и повышения устойчивости (RRF), поскольку Эстония достигла всех целей, установленных в качестве предварительного условия для выплат.

Достигнутые цели охватывают ряд ключевых реформ и инвестиций в области энергетики, экологии и перехода на цифровые технологии, рынка труда, здравоохранения и долгосрочного ухода, а также транспорта.

По словам министра финансов Марта Вырклаева, Фонд устойчивости является для Эстонии важной мерой по инвестированию в будущее и созданию возможностей для новых, умных решений.

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