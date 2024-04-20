На этой неделе Государственный контроль опубликовал разгромную оценку: взрослые с особыми потребностями, обращаясь за помощью к государству или самоуправлениям, не понимают, что делать и как действовать – существующая система крайне запутана и нуждается в реформировании.
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Госконтроль ⟩ Эстонии удалось создать систему, унижающую человеческое достоинство
По мнению представителей Госконтроля, люди с особыми потребностями при получении помощи от государства и самоуправлений нуждаются в гораздо более четком руководстве со стороны чиновников и специалистов.