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Госконтроль ⟩ Эстонии удалось создать систему, унижающую человеческое достоинство

Лийна Лакс rus.postimees.ee
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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Hananeko_Studio/Shutterstock

На этой неделе Государственный контроль опубликовал разгромную оценку: взрослые с особыми потребностями, обращаясь за помощью к государству или самоуправлениям, не понимают, что делать и как действовать – существующая система крайне запутана и нуждается в реформировании.

По мнению представителей Госконтроля, люди с особыми потребностями при получении помощи от государства и самоуправлений нуждаются в гораздо более четком руководстве со стороны чиновников и специалистов.

Министерство социальных дел не смогло справиться со своими задачами и должно подумать о том, каким образом преодолеть раздробленность системы социального обеспечения, из-за которой ходатайствующие вынуждены постоянно обращаться в различные инстанции.

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