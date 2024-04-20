Председатель Республиканской избирательной комиссии Оливер Каск считает, что скандальный политик движения Koos Айво Петерсон, который сейчас содержится под стражей, может баллотироваться на выборах в Европарламент, поскольку в его отношении действует презумпция невиновности.
Глава избиркома: Петерсон может участвовать в выборах - все дело в презумпции невиновности
«Пока не вступит в силу приговор суда, человек невиновен, согласно презумпции невиновности. Любой человек, который не был осужден за преступление и наказан тюремным заключением, имеет право баллотироваться на любых выборах», - заявил Каск в интервью ERR.
По словам главы Республиканской избирательной комиссии, содержание человека под стражей также не препятствует выдвижению его кандидатуры на выборах.
С другой стороны, возможное избрание Петерсона в Европарламент вряд ли приведет к его освобождению из-под стражи и прекращению уголовного производства, поскольку Европарламент может лишить его депутатского иммунитета, добавил Каск.
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