Глава избиркома: Петерсон может участвовать в выборах - все дело в презумпции невиновности

«Пока не вступит в силу приговор суда, человек невиновен, согласно презумпции невиновности. Любой человек, который не был осужден за преступление и наказан тюремным заключением, имеет право баллотироваться на любых выборах», - заявил Каск в интервью ERR.

По словам главы Республиканской избирательной комиссии, содержание человека под стражей также не препятствует выдвижению его кандидатуры на выборах.

С другой стороны, возможное избрание Петерсона в Европарламент вряд ли приведет к его освобождению из-под стражи и прекращению уголовного производства, поскольку Европарламент может лишить его депутатского иммунитета, добавил Каск.

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