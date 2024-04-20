Выборы в Европарламент ⟩ Заявки подали девять партий и шесть независимых кандидатов

К установленному сроку официальные заявки поступили от девяти политических партий и шести независимых кандидатов.

Среди политических партий полный список из девяти кандидатов представили Центристская партия, Партия реформ, «Отечество», Эстонская консервативная народная партия, «Эстония 200», Правая партия, Социал-демократическая партия и «Зеленые Эстонии».

Партия Koos представила одного кандидата.

Помимо политических партий, документы подали шесть независимых кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.

На следующей неделе поданные кандидатами документы кандидатов будут проверены. В случае, если в них будут обнаружены ошибки, у кандидатов будет возможность их исправить.

Затем Республиканская избирательная комиссия зарегистрирует кандидатов на заседании, которое начнется в 13:00 29 апреля, где также будет проведена жеребьевка по присвоению кандидатам регистрационных номеров.

Неделя выборов в Европейский парламент пройдет в Эстонии с 3 по 9 июня 2024 года.