Подача документов для выдвижения кандидатур на выборах в Европарламент завершилась в субботу в 18:00.
Выборы в Европарламент ⟩ Заявки подали девять партий и шесть независимых кандидатов
К установленному сроку официальные заявки поступили от девяти политических партий и шести независимых кандидатов.
Среди политических партий полный список из девяти кандидатов представили Центристская партия, Партия реформ, «Отечество», Эстонская консервативная народная партия, «Эстония 200», Правая партия, Социал-демократическая партия и «Зеленые Эстонии».
Партия Koos представила одного кандидата.
Помимо политических партий, документы подали шесть независимых кандидатов: Всеволод Юргенсон, Майк Каламус, Андрес Инн, Арвед Лиллак, Танель Тальве и Калле Грюнталь.
На следующей неделе поданные кандидатами документы кандидатов будут проверены. В случае, если в них будут обнаружены ошибки, у кандидатов будет возможность их исправить.
Затем Республиканская избирательная комиссия зарегистрирует кандидатов на заседании, которое начнется в 13:00 29 апреля, где также будет проведена жеребьевка по присвоению кандидатам регистрационных номеров.
Неделя выборов в Европейский парламент пройдет в Эстонии с 3 по 9 июня 2024 года.