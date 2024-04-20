Палата представителей США уверенно одобрила выделение $61 млрд на поддержку Украины, в том числе военную

За законопроект высказались как демократы, так и республиканцы: 312 голосовали «за», 112 «против».

Бюджетный запрос еще должен заново утвердить Сенат, где помощь Украине поддерживает уверенное большинство законодателей. Лидер сенатского большинства Чак Шумер заранее предупредил коллег, что им, возможно, придется работать в выходные дни, если Палата представителей примет пакет помощи.

Затем его должен подписать президент-демократ Джо Байден, который обещал сделать это немедленно, как только документ поступит к нему.

Законопроект о поддержке Украины предусматривает расходы на общую сумму 60,84 млрд долларов, но это включает 23,2 млрд на восполнение американских военных запасов, сократившихся после военных поставок Киеву и 11,3 млрд на текущую деятельность американских военных в регионе, такую как обучение украинских военнослужащих за пределами их страны и военное присутствие в странах восточного фланга НАТО.

Как писали на этой неделе Politico и Washington Post, Пентагон заранее подготовил большую партию возобновленной военной помощи Украине, так что после окончательного утверждения бюджета на доставку боеприпасов украинской армии уйдет «меньше недели».

Также в субботу Палата представителей должна отдельно проголосовать за пакеты помощи Израилю и Тайваню. Изначально они входили в единый пакет с бюджетом на поддержку Украины, но в конечном итоге спикер палаты решил их разделить.

Металлические корпуса 155-миллиметровых снарядов на заводе в Скрэнтоне (штат Пенсильвания) 16 февраля 2023 года Фото: Reuters

Сначала была битва в Сенате

Споры вокруг помощи Украине в американском Конгрессе идут почти пять месяцев.