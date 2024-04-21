Полиция: пропавший в Ласнамяэ 11-летний Даниил найден

Близкие ребенка сообщили в полицию, что в ночь на 19 апреля 11-летний Даниил сбежал из дома в Ласнамяэ и не вернулся. Его телефон был отключен, а друзья и знакомые не знали, где мог бы находиться Даниил.

Полицейские побеседовали как с отцом ребенка, так и с сотрудниками школы, но они также понятия не имели, где искать мальчика. Информация о пропавшем и его приметы были переданы всем патрулям. Мальчика искали и добровольцы организации по поиску людей Kadunud.

В воскресенье, 21 апреля, днем пресс-служба полиции сообщила, что Даниил был найден в столичном торговом центре. «Ребенок жив и здоров», - уточнили в полиции.