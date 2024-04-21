Помогите найти! ⟩ В Ласнамяэ пропал 11-летний Даниил

Мальчик пропал в ночь на пятницу между 00:00 и 04:00, когда покинул место жительства в районе конца дороги Раадику-Кярбери-Умера-Лаагна в последнем микрорайоне Ласнамяэ в Таллинне.

В пятницу утром Даниил не пришел в школу. Его мобильный телефон выключен.

Всех, кто с ночи пятницы видел Даниила, знает, где он может находиться или находил его самокат, просят связаться незамедлительно с организацией по поиску людей Kadunud по телефону 661 6776 (работает круглосуточно).

Приметы пропавшего 11-летнего Даниила:

рост - 150 сантиметров

светло-русые волосы

худое телосложение

черная или серая шапка

двусторонняя черная или темно-синяя куртка

черные брюки и спортивная обувь

с собой черно-оранжевый рюкзак со школьными учебниками

использует обычный самокат золотистого цвета