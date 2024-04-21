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Помогите найти! ⟩ В Ласнамяэ пропал 11-летний Даниил

Трийн Пальмипуу
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11-летний Даниил.
11-летний Даниил. Фото: SA Kadunud

Ведутся поиски пропавшего в пятницу, 19 апреля, в районе Ласнамяэ в Таллинне 11-летнего Даниила, жизнь которого, по словам его родственников, может быть в опасности.

Мальчик пропал в ночь на пятницу между 00:00 и 04:00, когда покинул место жительства в районе конца дороги Раадику-Кярбери-Умера-Лаагна в последнем микрорайоне Ласнамяэ в Таллинне.

В пятницу утром Даниил не пришел в школу. Его мобильный телефон выключен.

Всех, кто с ночи пятницы видел Даниила, знает, где он может находиться или находил его самокат, просят связаться незамедлительно с организацией по поиску людей Kadunud по телефону 661 6776 (работает круглосуточно).

Приметы пропавшего 11-летнего Даниила:

  • рост - 150 сантиметров
  • светло-русые волосы
  • худое телосложение
  • черная или серая шапка
  • двусторонняя черная или темно-синяя куртка
  • черные брюки и спортивная обувь
  • с собой черно-оранжевый рюкзак со школьными учебниками
  • использует обычный самокат золотистого цвета
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