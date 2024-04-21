Ведутся поиски пропавшего в пятницу, 19 апреля, в районе Ласнамяэ в Таллинне 11-летнего Даниила, жизнь которого, по словам его родственников, может быть в опасности.
Помогите найти! ⟩ В Ласнамяэ пропал 11-летний Даниил
Мальчик пропал в ночь на пятницу между 00:00 и 04:00, когда покинул место жительства в районе конца дороги Раадику-Кярбери-Умера-Лаагна в последнем микрорайоне Ласнамяэ в Таллинне.
В пятницу утром Даниил не пришел в школу. Его мобильный телефон выключен.
Всех, кто с ночи пятницы видел Даниила, знает, где он может находиться или находил его самокат, просят связаться незамедлительно с организацией по поиску людей Kadunud по телефону 661 6776 (работает круглосуточно).
Приметы пропавшего 11-летнего Даниила:
- рост - 150 сантиметров
- светло-русые волосы
- худое телосложение
- черная или серая шапка
- двусторонняя черная или темно-синяя куртка
- черные брюки и спортивная обувь
- с собой черно-оранжевый рюкзак со школьными учебниками
- использует обычный самокат золотистого цвета