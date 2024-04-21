Инцидент в Тарту: машина проехала по островку безопасности, выехала на встречку и была остановлена у заправки

В 11.25 в Тарту у здания на Калда-теэ, 1b произошло ДТП: 70-летний мужчина из-за проблем со здоровьем потерял управление над автомобилем Volvo V70, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Водителю стало плохо, когда машина съезжала с перекрестка с круговым движением на бульваре Сыпрузе. В итоге машина медленно пересекла островок безопасности, выехала на встречную полосу и была остановлена на зеленой зоне у заправки Neste.