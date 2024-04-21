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Инцидент в Тарту: машина проехала по островку безопасности, выехала на встречку и была остановлена у заправки

rus.postimees.ee
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Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Sille Annuk

В субботу, 20 апреля, до полудня в Тарту водителю стало плохо за рулем.

В 11.25 в Тарту у здания на Калда-теэ, 1b произошло ДТП: 70-летний мужчина из-за проблем со здоровьем потерял управление над автомобилем Volvo V70, передает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Водителю стало плохо, когда машина съезжала с перекрестка с круговым движением на бульваре Сыпрузе. В итоге машина медленно пересекла островок безопасности, выехала на встречную полосу и была остановлена на зеленой зоне у заправки Neste. 

Водителя Volvo доставили в больницу. 

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