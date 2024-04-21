Средняя цена электричества в Эстонии за неделю подскочила почти в три раза

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 2,8 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 282%, т.е. в 2,8 раза, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии - 5,9 цента за киловатт-час.