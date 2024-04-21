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Средняя цена электричества в Эстонии за неделю подскочила почти в три раза

rus.postimees.ee
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter/Postimees

На уходящей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,9 цента за киловатт-час, пишет rus.err.ee.

По сравнению c предшествовавшей неделей, когда электричество в среднем стоило 2,8 цента за киловатт-час, биржевой тариф вырос на 282%, т.е. в 2,8 раза, свидетельствуют данные торговой площадки.

В Литве цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии, а в Финляндии - 5,9 цента за киловатт-час.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота.

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