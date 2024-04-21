«Бракованные самолеты» ⟩ Жесткая посадка Boeing. Что происходит с американским аэрокосмическим гигантом?

Boeing производит не только коммерческие авиалайнеры, но и, например, истребитель F-15 и ударный вертолет АН-64 Apache Фото: Getty Images

Стивен Блиц, главный экономист консалтинговой компании TS Lombard, полагает, что все эти цифры — сколько Boeing делает для американской экономики — означают, что разориться такая корпорация просто не может. «Американский доллар обеспечит выживание Boeing, потому что компания — один из крупных источников экономического роста для страны», — сказал он в интервью аналитическому изданию MarketLine.

При этом просто чек с непроставленной суммой корпорации не выпишут, считает Блиц: если Америка решит поддержать падающего гиганта, она должна что-то получить взамен.

«Предоставим ли мы в случае необходимости дешевые кредиты Boeing, потому что процентная ставка будет слишком высока для них? Короткий ответ на этот вопрос — да, но это не будет карт-бланш, — говорит Блитц. — И Байден, и Трамп упирают на создание рабочих мест внутри страны. Если это будет рычагом, который можно использовать для этого, они им воспользуются. Речь не идет о том, чтобы просто забросать Boeing деньгами».

Эндрю Чарльтон, генеральный директор компании Aviation Advocacy, считает, что, возможно, вливание федеральных средств и не потребуется, и конкуренция с Airbus окажется только на руку.