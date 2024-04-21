В окрестностях Таллинна полеты на небольших самолетах, вертолетах и ​​дронах стали более удобными

Прилегающая территория - это часть контролируемого воздушного пространства вокруг аэропорта, где к полетам применяются более строгие правила - например, необходимо предоставить план полета, находиться на двусторонней радиосвязи и выполнять указания авиадиспетчера.

Если до сих пор эта территория простиралась вокруг Таллинна в радиусе примерно 20 км от Таллиннского аэропорта, то теперь она была приведена в лучшее соответствие с реальными потребностями и возможностями воздушного движения, из обновленного плана были исключены несколько пограничных мест, то есть полеты в этих зонах стали более удобными.

«Воздушное движение и процедуры со временем сильно изменились, а размер и форма нынешней прилегающей территории больше не соответствуют реальным потребностям, - объясняет руководитель отдела управления воздушным движением Lennuliiklusteeninduse AS Михкель Хауг. - Неоправданно большая прилегающая территория скорее привела к ненужной дополнительной нагрузке как на пилотов, так и на авиадиспетчеров. В целом пропускная способность воздушного движения в окрестностях Таллиннского аэропорта вскоре улучшится».

Хауг подчеркивает, что изменение было тщательно проанализировано с точки зрения безопасности. При его подготовке были учтены отзывы пилотов и влияние на безопасность, бесперебойность полетов и окружающую среду. С экологической точки зрения появились зоны, где пилоты могут выбирать более короткие траектории полета, что также снижает воздействие их движения на окружающую среду.

Пилотов дронов эти изменения затронут следующим образом: они смогут летать выше, чем раньше, в районах за пределами прилегающей территории и с меньшей координацией. Какие правила необходимо соблюдать при полете на дроне, можно оперативно отслеживать в приложении «Карта дронов», которое доступно на сайте utm.eans.ee.

К информации также прилагается карта окрестностей Таллинна, где синей линией обозначены границы новой прилегающей территории, а красной линией - граница действовавшая ранее.