Какой будет война в Украине и российское наступление летом 2024-го

Хотя все условия для них в степях есть. Однако запасов не так много — и это несмотря на большие арсеналы США и стран ЕС.

Но фаза «войны на истощение» такова, что закончиться может все.

Поэтому Украина должна не зависеть от внутренней политики других стран, а сделать все, чтобы максимально производить дома то, производить реалистично.

А то, что не удастся делать в Украине, — покупать в кредит, реэкспортировать и скупать оружие у стран Персидского залива с доплатой за срочность.

Россия действительно проиграла ту «быструю» войну против Украины, которую планировала в 2022 году. Но Кремль стремится либо заморозить ситуацию, провести работу над ошибками и попробовать снова.

Либо банально передавить ВСУ собственными ресурсами на поле боя — человеческими волнами и массивами техники.

Параллельно они накапливают ракеты для ударов по тылу и ЖКХ.

И оснащают новые подразделения — танковые и артиллерийские бригады и полки (пусть на основе устаревших гаубиц Д-1 и танков Т-55, но это все равно оружие).

Москва настроена на затяжную кампанию — возможно, техники у россиян хватит лишь до конца года (учитывая количество «гольф-каров» и других неожиданных машин, которые они сейчас используют из-за недостатка штатной бронетехники).

Но Кремль, похоже, поставил все на кон этой войны. И россияне готовы потратить все свои ресурсы на годы вперед, чтобы занять максимум украинских территорий.

Поэтому в войне еще ничего не решено и ничего не закончено.

Украинцев ждет непростое лето.