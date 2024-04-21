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В ночь на понедельник пройдут дожди и мокрый снег

BNS
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Мокрый снег. Иллюстративное фото.
Мокрый снег. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода.

До полуночи дожди и мокрый снег придут на восток страны, распространятся дальше на запад и станут интенсивнее. На западе страны также пройдет снег. Ветер северо-восточный и северный, 5–12, на побережье порывами до 15, утром до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, на западе страны также снег. Местами осадки будут сильными. Ветер северный и северо-западный, 5–11, порывами до 15, на островах и побережье 10–15, порывами до 21 м/с. Вечером ветер немного уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

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