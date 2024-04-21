В ночь на понедельник пройдут дожди и мокрый снег

До полуночи дожди и мокрый снег придут на восток страны, распространятся дальше на запад и станут интенсивнее. На западе страны также пройдет снег. Ветер северо-восточный и северный, 5–12, на побережье порывами до 15, утром до 18 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.