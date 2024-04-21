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ВНИМАНИЕ НА ДОРОГАХ ⟩ Сильный снегопад осложнит дорожную обстановку

BNS
Обновлено 21 апреля 2024, 18:35
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Снег и мокрый снег в центре Таллинна.
Снег и мокрый снег в центре Таллинна. Фото: Madis Veltman

В понедельник снег, мокрый снег, дождь и сильный ветер осложнят дорожную обстановку, предупреждает Агентство окружающей среды.

До полуночи дожди и мокрый снег придут на восток страны, распространятся дальше на запад и станут интенсивнее. На западе страны также пройдет снег. Ветер северо-восточный и северный, 5–12, на побережье порывами до 15, утром до 18 м/с.

Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на понедельник облачно. Пройдут дожди и мокрый снег, на западе страны также снег. Местами осадки будут сильными. Ветер северный и северо-западный, 5–11, порывами до 15, на островах и побережье 10–15, порывами до 21 м/с. Вечером ветер немного уляжется.

Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

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