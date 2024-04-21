SEB назвал истинную причину дорогих кредитов в Эстонии

«24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, что сразу сделало Эстонию соседом государства-агрессора. Пять месяцев спустя Европейский центральный банк начал повышать процентные ставки для борьбы с рекордной инфляцией. Из-за этих двух факторов привлечение денег стало дороже почти во всей Европе», - сообщает Лаур в пресс-релизе.

Он отметил, что в конце августа 2020 года государственные долговые расписки Эстонии 2030 года торговались при доходности ноль процентов. Однако как немецкие, так и финские котировки одинаковой продолжительности предлагали доходность -0,41 процента и -0,23 процента. Сейчас, почти четыре года спустя, ситуация кардинально изменилась.