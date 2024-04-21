По словам маклера по рынкам капитала банка SEB Эрика Лаура, в этом десятилетии ситуация с долговыми расписками стала очень напряженной, особенно для стран Балтии, а кредиты для Эстонии определенно стали дороже, поскольку мы соседствуем с Россией.
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SEB назвал истинную причину дорогих кредитов в Эстонии
«24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, что сразу сделало Эстонию соседом государства-агрессора. Пять месяцев спустя Европейский центральный банк начал повышать процентные ставки для борьбы с рекордной инфляцией. Из-за этих двух факторов привлечение денег стало дороже почти во всей Европе», - сообщает Лаур в пресс-релизе.